İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaatta dengesini kaybederek 10 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Giriş: 25.08.2025 - 18:27 Güncelleme: 25.08.2025 - 18:27
Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'nde cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu El Musa Almatayer (31), dengesini kaybederek 10 metre yüksekten düşüp ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Almatayer, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
