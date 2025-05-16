Olay, akşam saatlerinde Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y. ve A.Ç. E.U. ve M.S., define aramak için gittikleri arazide kaçak kazı yapmaya başladı. Bir süre kazı yaptıktan sonra bir anda göçük meydana geldi.

A.Ç., E.U. ve M.S. göçükten son anda kaçarken İ.Y. ise toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan İ.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İ.Y.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.