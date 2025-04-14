Bursa'da kamyonete arkadan çarpan motosikletli öldü

Kaza saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Motosikletiyle İzmir istikametine giden Yusuf Mayil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Aykut Almacık yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Savrulan motosiklet daha sonra bariyerlere çarparak devrilirken, araçtan düşen Meyil, metrelerce sürüklendi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Yusuf Mayil’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonet sürücüsü Aykut Almacık gözaltına alınırken, Yusuf Mayil’in cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.