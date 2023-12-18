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        Haberler Gündem Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 20:45 Güncelleme: 18.12.2023 - 20:45
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        Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, Bursa-Karacabey kara yolu Gölyazı Mahallesi yakınlarında Erkan K. idaresindeki TIR'a, arkadan gelen Rıdvan Acar (74) yönetimindeki hafif ticari araç, Ahmet Demirdöver'in kullandığı otomobil ile Mithat Demirbaş yönetimindeki TIR çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobil ve hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Rıdvan Acar araçta sıkıştı. İtfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Demirdöver ve yanında bulunan Hatice Demirdöver, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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