Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı
Bursa'nın Kestel ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü
Giriş: 24.05.2025 - 03:27 Güncelleme: 24.05.2025 - 03:28
Yangın, saat 00.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıktı.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyeye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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