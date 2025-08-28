Bursa'da orman yangını büyüyor! Bursa Yenişehir orman yangınında son durum nedir?
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık ile Koyunhisar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda saat 13.30 sularında yangın başladı. RÜzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere müdahale sürüyor. İşte, 28 Ağustos 2025 Bursa orman yangınında son durum...
Yenişehir’in Fethiye Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Peki, Bursa orman yangınında son durum nedir? İşte, detaylar...
BURSA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI
Alevler, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık ile Koyunhisar mahalleleri arasındaki ormanlık alandan yükselmeye başladı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede köylüler de alevlerin yükseldiği bölgeye yardıma koştu.
BURSA ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki yangınla, helikopterler havadan, tanker ve itfaiye araçlarıyla ekipler ise karadan amansız mücadelesini sürdürüyor.
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye gelen helikopterler havadan müdahale ederken, tankerlerle itfaiye araçlarıyla ekipler ise karadan müdahale ediyor. Alevlerle amansız mücadele eden ekiplere, köylüler destek oluyor.
MAHALLELİ ANONSLA UYARILDI
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp, Fethiye Mahallesi’nde etkili olan alevler, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne ulaştı. 327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı.