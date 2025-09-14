Habertürk
        Bursa'da orman yangınına müdahale | Son dakika haberleri

        Bursa'da orman yangınına müdahale

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 18:41 Güncelleme: 14.09.2025 - 18:41
        Bursa'da orman yangınına müdahale
        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

