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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Bursa'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ağır yaralı

        Bursa'da seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobilin içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 06:45 Güncelleme: 31.05.2025 - 06:47
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        Bursa'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ağır yaralı
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        Bursa'da seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. DHA'nın haberine göre; kazada araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Ali S. (27), hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ali S. idaresindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, metrelerce sürüklendikten sonra bariyerlere çarparken, sürücüsü araçta sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Ali S, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Bursa
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