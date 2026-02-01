Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Bursa'da otomobilde el bombası ele geçirildi: 3 gözaltı

        Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 02:30 Güncelleme: 01.02.2026 - 02:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilde el bombası ele geçirildi: 3 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Takibe alınan otomobil, 11 Eylül Bulvarı üzerinde önü kesilerek uyarı ateşi açılıp durduruldu.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, OTOMOBİLDE EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ

        AA'nın haberine göre; otomobildeki 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 savunma tipi el bombası ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından el bombası ekiplerce muhafaza altına alındı. Otomobil ise incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Hakkınızı helal edin"

        Yeşilçam'ın gülen yüzü Saadet Gürses, çığlık çığlığa yardım çağrısında bulundu. Bir dönemin ünlü oyuncusu, içine düştüğü maddi imkansızlıklar karşısında sevenlerinden helallik istedi

        #Son dakika haberler
        #Bursa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'la ilgili planımızı paylaşamayız"
        "İran'la ilgili planımızı paylaşamayız"
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?