Bursa'da otomobilde el bombası ele geçirildi: 3 gözaltı
Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı
Bursa'da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Takibe alınan otomobil, 11 Eylül Bulvarı üzerinde önü kesilerek uyarı ateşi açılıp durduruldu.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, OTOMOBİLDE EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ
AA'nın haberine göre; otomobildeki 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 savunma tipi el bombası ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından el bombası ekiplerce muhafaza altına alındı. Otomobil ise incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.