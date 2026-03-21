        Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara kara yolunda otomobillerin çarptığı 52 yaşındaki Tanju Karabudak, hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Davut Ç. (42) yönetimindeki otomobil, Bursa-Ankara kara yolunda Tanju Karabudak'a (52) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabudak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Davut Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsviçre'de kayak merkezinde telesiyej kazası: 1 ölü

         İsviçre'nin Obwalden kantonunda yer alan Engelberg kayak merkezinde telesiyej kabininin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"