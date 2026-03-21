Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara kara yolunda otomobillerin çarptığı 52 yaşındaki Tanju Karabudak, hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü
Giriş: 21.03.2026 - 23:01 Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Davut Ç. (42) yönetimindeki otomobil, Bursa-Ankara kara yolunda Tanju Karabudak'a (52) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabudak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Davut Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
FOTO: DHA
