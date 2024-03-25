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        Haberler Yaşam Bursa'da pelikan sürüsü görüntülendi

        Bursa'da pelikan sürüsü görüntülendi

        Ege bölgesi ve sulak alanlara doğru göç eden pelikan sürüsü, Bursa'nın üzerinden geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:43 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:43
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        Sulak alanları ve zengin beslenme alanlarıyla göçmen kuşların önemli barınma ve üreme alanlarından olan Türkiye, havaların ısınmasıyla farklı türlerde kanatlı misafirlerini ağırlamaya başladı.

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        Göçlerini sürü halinde yapan birbirinden renkli göçmen kuşlar gökyüzünü renklendirirken, simetrik düzende uçmaları da dikkati çekiyor.

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        İftara yakın saatlerde Bursa'nın üzerinden geçen pelikan sürüsü de vatandaşların meraklı bakışları altında Manyas Gölü ve Ege bölgesi yönünde uçtu.

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        #pelikan sürüsü
        #Bursa
        #haberler
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