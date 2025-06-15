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        Haberler Spor Diğer Bursa'da Pickleball heyecanı sona erdi! - Diğer Haberleri

        Bursa'da Pickleball heyecanı sona erdi!

        Türkiye Pickleball Lig'leri Türkiye Şampiyonası, Bursa'da yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 22:42 Güncelleme: 15.06.2025 - 22:42
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        Bursa'da Pickleball heyecanı sona erdi!
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        Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda kazananlar Bursa'da belli oldu.

        Temsilcilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yapılan lig müsabakalarının ardından yarı final ve final maçları Bursa Mihraplı Pickleball Kortları'nda gerçekleştirildi.

        41 ilde düzenlenen lig maçlarında 1500'ün üzerinde sporcu yer alırken, 19 Mayıs'ta sona eren yerel liglerin ardından dereceye giren sporcular Ankara, Denizli, Şanlıurfa, Mersin ve Bursa'daki bölgesel liglerde mücadele etti. Bölgesel lig maçlarının ardından rakiplerini geride bırakan 60 sporcu, Bursa'da dereceye girmek için mücadele etti.

        Finallerde 14 yaş üstü erkeklerde Çağkan Yılmaz, 14 yaş üstü kadınlarda Rumeysa Altıntaş, 14 yaş üstü karışıkta Çağkan Yılmaz-Ziya Çelik, 8-13 yaş erkeklerde Akın Arabacılar, 8-13 yaş kızlarda Ada Sarıgül şampiyonluğa uzandı.

        Karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ödül törenine Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile sporcuların aileleri katıldı.

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