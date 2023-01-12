Bursa'da, polisten kaçarken park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

5 KİLOMETRELİK KOVALAMACA KAZA İLE BİTTİ

Fotoğraf: DHA

Kent merkezinde yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrası Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi'ne ulaşan otomobil, park halindeki minibüse çarptı.

AA'nın haberine göre; Kazada, otomobilde sıkışan sürücü T.A, E.K, O.T, H.Y. ve Ertan Kara (28) yaralandı. Bu kişiler, olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Kara'ya kurtarma çalışmaları sırasında hem araçta hem de çıkartıldıktan sonra kalp masajı yaptı.