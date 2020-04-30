AA

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı.

AA'nın haberine göre; iş yerinde yapılan kontrollerde, içeride kalabalık bir grubun bulunduğunu, iş yeri ruhsatının olmadığını ve sigara içildiğini tespit eden ekipler, idari işlem uyguladı.

İçeride bulunan 14 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 44 bin 100 lira idari para cezası veren ekipler, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle iş yerini mühürledi.