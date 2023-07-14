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        Bursa'da serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği çayda boğuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 21:00
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        Çaya giren çocuk boğuldu
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nden geçen Mustafakemalpaşa Çayı'na giren K.D, bir süre sonra gözden kayboldu.

        K.D'nin kaybolduğunu fark eden bazı vatandaşlar, çocuğu aramak için suya girdi.

        Vatandaşlar K.D'yi çaya girdiği bölgenin 100 metre ilerisinde hareketsiz buldu.

        Sudan çıkarılan K.D, ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        #Mustafakemalpaşa
        #haberler
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