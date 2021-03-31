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Bursa'da servis aracı otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bursa'da servis aracı otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı
İşçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı
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AA

Edinilen bilgiye göre, Ahmet E. idaresindeki 16 ABM 813 plakalı otomobil ile Mehmet Ali S. idaresindeki 16 SIM 84 plakalı servis aracı Demirtaş Yolu Caddesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet E'ye, aracından çıkartıldıktan sonra olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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