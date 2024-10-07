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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da seyyar ve kaldırım işgali denetimi | Son dakika haberleri

        Bursa'da zabıtadan seyyar satıcı ve kaldırım işgali denetimi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndaki seyyar satıcılar ile kaldırım işgali yapanlara yönelik denetim yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:03 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:06
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        Bursa'da seyyar ve kaldırım işgali denetimi
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        Bursa'da, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki seyyar satıcılar ile kaldırım işgali yapanlara yönelik şikâyetlerin artması üzerine Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

        Pazar günleri seyyar satıcıların bulunduğu Ulubatlı Hasan Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni denetleyen ekipler, yayalara ait olan kaldırımlardaki işgali sone erdirdi.

        Gerekli önlemleri alan ekipler, denetimlerin bundan sonra artarak devam edeceğini bildirdi.

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