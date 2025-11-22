Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 06:52 Güncelleme: 22.11.2025 - 06:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restorandan çıkan Mustafa T'ye (43), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Mustafa T, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?