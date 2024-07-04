Bursa'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobille taksinin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı
Karaman Mahallesi Bursa-İzmir yolunda M.A. idaresindeki taksi ile A.Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada ağaca da çarpıp yola devrilen otomobilin sürücüsü A.Ş. ağır yaralandı. Kazada, otomobildeki yolcu M.A. ile taksi sürücüsü hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.