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        Haberler Gündem Bursa'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bursa'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobille taksinin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 00:43 Güncelleme: 04.07.2024 - 00:46
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        Taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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        Karaman Mahallesi Bursa-İzmir yolunda M.A. idaresindeki taksi ile A.Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Kazada ağaca da çarpıp yola devrilen otomobilin sürücüsü A.Ş. ağır yaralandı. Kazada, otomobildeki yolcu M.A. ile taksi sürücüsü hafif yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

        Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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