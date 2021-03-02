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Bursa'da yasaklar kalktı mı? Bursa'da sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri

Bursa'da normalleşme uygulaması nasıl işleyecek? Dün ki Kabine Toplantısı sonrasında kademeli ve yerinde normalleşme kararı alındı. Kararların ardından iller risk haritasındaki durumlarına göre normalleşme süreçlerine başladılar. Peki, Bursa'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bursa'da yasaklar kalktı mı? İşte detaylar...

Bursa'da yasaklar kalktı mı? Bursa'da sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri

Bursa'da normalleşme başlıyor! Dün ki Kabine toplantısı sonrasında iller risk haritasındaki durumlarına göre kademeli olarak normalleşmeye başlıyorlar. Buna göre Bursa için de normalleşme süreci başlayacak. Peki, Bursa'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

BURSA'DA YASAKLAR KALKTI MI?

Bursa risk haritasına göre orta riskli durumda gözüküyor. Buna göre orta riskli illerin tümünde olduğu gibi Bursa'da da hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırldı. Ancak her gün saat 21.00'den ertesi gün abah saat 05.00'e kadar sokağa açıkma yasağı devam edecek.

ORTA RİSKLİ İLLERDE NORMALLEŞME

Sokağa çıkma yasağı:

Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

Kafe ve restoranlar:

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Yüzme havuzu ve halısahlar:

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu tesislerinin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceği belirtilen genelgede, halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

Nikah ve düğünler:

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısının 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabileceği bildirilen genelgede, yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerde, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısında 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabileceği kaydedildi.

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