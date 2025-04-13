Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı
Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda Emre D. (17) yönetimindeki otomobil, Eren Y. (22) idaresindeki otomobil ve Ahmet K'nin (39) kullandığı otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi.
Kazada kontrolden çıkan Eren Y. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki duvarı yıkarak bir sitenin bahçesine devrildi.
Araç, sitenin zemin katındaki evin duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen Emre D'ye 36 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.