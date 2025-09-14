Habertürk
        Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Bursa'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 05:07 Güncelleme: 14.09.2025 - 05:07
        Bursa'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
        Panayır Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Silahın kullanıldığı kavgada Lütfü E. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lütfü E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay yerinde bulunan 2 tabanca polis ekiplerince muhafazaya alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

