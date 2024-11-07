Bursa'daki yangın Balıkesir'e sıçradı!

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören mahallesi yakınlarına sıçradı. Alevler yerleşim yerine 1 kilometre kadar yaklaştı. Bölgeye 3 itfaiye aracı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (BASKİ) 1 su ikmal aracı, 1 dozer, Dursunbey Belediyesi'ne ait 1 si ikmal aracı bölgeye sevk edildi.

Ayevlerin yerleşim yerine doğru ilerlemesi nedeniyle Bursa ve Çanakkale'den helikopter ve uçak talep edilip, kara unsurlarının sayısı arttırıldı.

Ayrıca Balıkesir'den 3 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da Adaören Mahallesi'nde yangına cephe tarafa yerleştirilmek üzere bölgeye yönlendirildi.