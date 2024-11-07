Bursa'daki yangın Balıkesir'e sıçradı!
Bursa'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürerken yangın Balıkesir'in Dursunbey ilçesine sıçradı.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören mahallesi yakınlarına sıçradı. Alevler yerleşim yerine 1 kilometre kadar yaklaştı. Bölgeye 3 itfaiye aracı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (BASKİ) 1 su ikmal aracı, 1 dozer, Dursunbey Belediyesi'ne ait 1 si ikmal aracı bölgeye sevk edildi.
Ayevlerin yerleşim yerine doğru ilerlemesi nedeniyle Bursa ve Çanakkale'den helikopter ve uçak talep edilip, kara unsurlarının sayısı arttırıldı.
Ayrıca Balıkesir'den 3 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da Adaören Mahallesi'nde yangına cephe tarafa yerleştirilmek üzere bölgeye yönlendirildi.
KARACABEY’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa’nın Karacabey ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Büyükorhan ilçesinde, Bursa-Balıkesir sınırı tren yolu mevkisinde tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangına ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlere 1 helikopter, 28 araç, 62 personelle müdahale edilirken, bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.