Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de akfit fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. 1. derece deprem bölgesinde yer alan Bursa'da hangi ilçelerin riskli hangi bölgelerin daha az riskli olduğu Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) yenilenmiş diri fay hattı haritası ile belli oldu. Peki, "Bursa deprem bölgesi mi, hangi fay hatları geçiyor, fay hattının geçtiği riskli ve az riskli olan ilçeler nereler?" İşte Bursa deprem risk haritası ile riskli olan yerler...