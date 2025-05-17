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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: İşçi servisi kaza yaptı! 2'si ağır 12 yaralı | Son dakika haberleri

        İşçi servisi kaza yaptı! 2'si ağır 12 yaralı!

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:49 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:58
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        İşçi servisi kaza yaptı! 2'si ağır 12 yaralı!
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        Bursa'da kaza, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Kumla-Narlı hattında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

        KAZADA 12 KİŞİ YARALANDI

        AA'daki habere göre çarpmanın şiddetiyle otomobil ve işçi servisinde bulunan 12 kişi yaralandı.

        YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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