İzmariti attı kamyoneti yaktı!
Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasına düşen sigara taşınan malzemeleri tutuşturdu. Sürücünün durumu fark etmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde, seyir halinde olan kamyonetin hareket halindeyken kasasına düşen izmarit, kasada bulunan malzemeleri tutuşturdu.
KAMYONETİ SAĞA ÇEKTİ
İHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen alevler kamyonetin kasasına yayılırken, durumu fark eden sürücü aracını hemen sağa çekti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın tüpüyle müdahale edilen yangın faciaya yol açmadan söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.