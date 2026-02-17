Bursa'da kaza, Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde bulunan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Murat Çağlayan idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

İHA'daki habere göre çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Murat Çağlayan ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Gülcan Çağlayan ağır yaralandı.

KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan karı koca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Murat ve Gülcan Çağlayan kurtarılamadı. Acı haberi alan çiftin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, bazı aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.