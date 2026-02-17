Canlı
        Bursa haberleri: Karı koca çiftin yürek yakan sonu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Karı koca çiftin yürek yakan sonu!

        Bursa'da, kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpıp savrulması sonucu karı koca yaşamını yitirdi. Feci kaza hastane önünde yaşanırken, acı haber çiftin yakınlarını yasa boğdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 09:04 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:40
        Karı koca çiftin yürek yakan sonu!
        Bursa'da kaza, Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde bulunan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi önünde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, Murat Çağlayan idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

        İHA'daki habere göre çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Murat Çağlayan ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Gülcan Çağlayan ağır yaralandı.

        KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan karı koca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Murat ve Gülcan Çağlayan kurtarılamadı. Acı haberi alan çiftin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, bazı aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

        İstanbulda Anadolu Yakasında trafik yoğunluğu yüzde 80e ulaştı

        İstanbulda haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakasındaki yoğunluk yüzde 80e kadar çıktı. (AA)

        #Bursa
        #Son dakika haberler
