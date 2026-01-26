Mısır uyruklu adam evinde ölü bulundu
Bursa'da Mısır uyruklu 50 yaşındaki Muhammed Eltabey, yalnız yaşadığı evinde arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mısır uyruklu Muhammed Eltabey (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
ARKADAŞLARI TARAFINDAN HAREKETSİZ BULUNDU
DHA'daki habere göre olay; Bursa’nın İnegöl ilçesinde 6 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Mısır uyruklu Muhammed Eltabey, saat 14.00 sıralarında evine giden arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eltabey’in hayatını kaybettiği belirlendi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLECEK
Eltabey’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.