Pilot ile Burcu'nun öldüğü kazada uçak, 380 bin voltluk direğe çarpıp havada alev almış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pilot ile Burcu'nun öldüğü kazada uçak, 380 bin voltluk direğe çarpıp havada alev almış

DHA

Pilot ile Burcu'nun öldüğü kazada uçak, 380 bin voltluk direğe çarpıp havada alev almış


Esra TÜRKERMuammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA'da, pilot Hakan Köksal (54) ile Burcu Sağlam'ın (22) hayatını kaybettiği uçak kazasından yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tek motorlu uçağın, irtifa kaybederek, doğal gaz çevrim santralindeki 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim hattına çarptığı ve patlamanın ardından havada alev aldığı görüldü.
Kaza, 1 Aralık Perşembe günü saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Ovaakça Santral Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Yunuseli Havalimanı'nda saat 13.15´te motor kontrolü yapılan TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçak, saat 13.30'da pist başı yaparak Sakarya´nın Pamukova ilçesine gitmek üzere kalkış yaptı. Bursa´dan kalkış yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen uçak, Sakarya´nın Pamukova ilçesinden Bursa´ya dönmek üzere havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra Türkiye´nin en büyük 3'üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali´nin arazisindeki ormana düştü. TC-UHY kuyruk numaralı uçağın, uçuş kayıtlarına göre, saat 15.13'te Sakarya Pamukova'dan kalktığı, 1200 metre irtifada seyrederek 72 kilometre yol kat ettiği, 19 dakika havada kaldıktan sonra saat 15.32'te uçakla irtibatın kesildiği belirlendi. 
4 KİŞİLİK UÇAK LİSANSINI ALMAYA GİTMİŞ
Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, uçaktaki yangına müdahale ederken, kazada pilot Hakan Köksal ile yanında yolcu olarak bulunan Burcu Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hobi amaçlı Asya Havacılık bünyesine kayıtlı, kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Hakan Köksal´ın, Sakarya´nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi. Bursa´da toprağa verilen Hakan Köksal ile Burcu Sağlam´dan geri kazadan dakikalar önce düşen uçağın kokpitinden, sosyal medya hesabından paylaştıkları görüntüler ve fotoğraflar kaldı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın, kendisini ve çevreyi çektiği anlar yer aldı. 
YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülürken, Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı ve yedek parça firması sahibi, 3 çocuk babası Hakan Köksal ile güzellik uzmanı Burcu Sağlam´ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğal gaz çevrim santralinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; irtifa kaybederek, hızla santrale yaklaşan uçağın, 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direğine çarptıktan sonra havada alev aldığı görüldü. Uçak havada parçalanarak yere düşerken, bu görüntüler de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca incelemeye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Muammer İRTEM
2022-12-05 11:34:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ UÇAK KAZASINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ UÇAK ...
Taciz ettiği kadını araçla sürükleyerek yaralayan sanığa 10 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Taciz ettiği kadını araçla sürükleyerek yaralayan ...
Bursa'da kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere ceza kesildi
YEREL HABERLER Bursa'da kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere ...
Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'ın babası vefat etti
YEREL HABERLER Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'ın babası vefat ...
(Görüntülü) -MASAJ SALONUNDA ÇIKAN TARTIŞMADA BIÇAKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) -MASAJ SALONUNDA ÇIKAN TARTIŞMADA ...
MASAJ SALONUNDA ÇIKAN TARTIŞMADA BIÇAKLANDI
YEREL HABERLER MASAJ SALONUNDA ÇIKAN TARTIŞMADA BIÇAKLANDI
Masaj salonunda çıkan tartışmada bıçaklandı
YEREL HABERLER Masaj salonunda çıkan tartışmada bıçaklandı
Bursa'da masaj salonundaki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da masaj salonundaki bıçaklı kavgada 1 kişi ...
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın acı günü
YEREL HABERLER Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın acı günü
Parmağı kırılan hakem, sargı yapılmasının ardından maçı yönetmeye devam etti
YEREL HABERLER Parmağı kırılan hakem, sargı yapılmasının ardından ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Parmağı kırılan hakem elinde bandajla maç yönetti
YEREL HABERLER Parmağı kırılan hakem elinde bandajla maç yönetti
AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Nilüfer Belediyesine tepki
YEREL HABERLER AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Nilüfer ...
Otomotiv ihracatı kasımda 2,9 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Otomotiv ihracatı kasımda 2,9 milyar dolar oldu
(Görüntülü) ATATÜRK&#039;ÜN KURDUĞU OKULDA ÖNCE ÖĞRENCİ, ŞİMDİ İŞ KADINI OLDULAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ATATÜRK'ÜN KURDUĞU OKULDA ÖNCE ...
Atatürk'ün kurduğu okulda önce öğrenci, şimdi iş kadını oldular
YEREL HABERLER Atatürk'ün kurduğu okulda önce öğrenci, şimdi iş ...
Bursa'da Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi
YEREL HABERLER Bursa'da Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto ...
(Görüntülü) ÇALIŞTIĞI FABRİKADA RAHATSIZLANARAK EVİNE GELEN GENÇ, ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇALIŞTIĞI FABRİKADA RAHATSIZLANARAK ...
ÇALIŞTIĞI FABRİKADA RAHATSIZLANARAK EVİNE GELEN GENÇ, ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER ÇALIŞTIĞI FABRİKADA RAHATSIZLANARAK EVİNE GELEN GENÇ, ...
Çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen genç, odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen genç, ...
Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen genç, odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen genç, ...
Çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen genç, odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen genç, ...
(Görüntülü) YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ&#039; ŞİFRESİNİ KULLANAN FUHUŞ ÇETESİNE OPERASYON 12 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ' ŞİFRESİNİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.