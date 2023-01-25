TOFAŞ, başantrenör Dimitrios Priftis ile yollarını ayırdı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Dimitrios Priftis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Sezonu öncesinde kulübümüzde Basketbol A Takım başantrenörlük görevine getirilen Koç Dimitrios Priftis ile yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" (DHA) DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-01-25 14:39:46



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