TOFAŞ, başantrenör Dimitrios Priftis ile yollarını ayırdı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Dimitrios Priftis ile yollarını ayırdığını açıkladı.
TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2022-2023 Sezonu öncesinde kulübümüzde Basketbol A Takım başantrenörlük görevine getirilen Koç Dimitrios Priftis ile yollarımız ayrılmıştır.
Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" (DHA) DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2023-01-25 14:39:46
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