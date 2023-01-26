Fatih Erbakan: Masa etrafında toplanan muhalefet partilerin iktidardan bir farkı yok



Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, muhalefet partilerini eleştirerek, "Masa etrafında toplanan muhalefet partilerinin de bu noktada mevcut iktidardan bir farkı olmadığını görüyoruz. Onlar da yayınladıkları deklarasyonda Avrupa Birliği'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi´nin içtihatlarına tam manasıyla teslim olacaklarını ifade ediyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığı ikinci olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Erbakan, "Bu mübarek günleri idrak ettiğimiz sırada İsveç´te kendini bilmez meczup Kur'an-ı Kerim´e saldırı yaptı. Asıl vahim olan tablo ise İsveç hükümeti gösteriye izin verip, polis tarafından koruma altına alarak nefret suçunun işlenmesine göz yumdu, zemin hazırladı. Bu acı yeni yaşanmışken, Hollanda´da kendini bilmez biri Kur'an´a saldırmaya kalktı. Resmi kurumların, devletin bunlara göz yumması, bunlara izin vermesi hatta bu çirkin suçlar işlenirken polis koruması ile koruma altına alması bizlere Milli Görüş´ün 50 yıldan beri savunduğu gerçeklerde haklı olduğumuzu gösterdi. Türkiye´deki iktidar da kendince bu yaşananlara sert bir tepki gösterdi. Bu sözlü kınamalar bizler için yeterli değil. Bu zihniyetler yaptırımdan anlarlar" ifadelerini kullandı.

6'LI MASAYA ELEŞTİRİ

Muhalefeti de eleştiren Fatih Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 seneden beri Avrupa Birliği'nin, G-20'nin, Amerika'nın peşinde dolaşmışlardır. Çareyi Batı'da aramışlardır. Bu saatten sonra da D-8'in canlandırılması D-60´ın kurulması yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliğinin kurulması noktasında herhangi bir adım atmayacaklardır. Diğer taraftan masa etrafında toplanan muhalefet partilerinin de bu noktada mevcut iktidardan bir farkı olmadığını görüyoruz. Onlar da yayınladıkları deklarasyonda Avrupa Birliği'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi´nin içtihatlarına tam manasıyla teslim olacaklarını ifade ediyor. Amerika'da yaptıkları hamburger yeme seferleri, İngiltere'ye yaptıkları para arama seferleri, IMF yetkilileriyle otel odalarında yaptıkları gizli görüşmeler küresel sömürü çarkının dış güçlerin merkezi olan Davos toplantılarına katılıp, oralardan yaptıkları açıklamaları görüyoruz. Bu noktada diyoruz ki; bu adımların atılabilmesi, yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde D-60 ve İslam Birliği´nin kurulması ve İslam Birliğinin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulması adımını ancak ve ancak milli görüşçüler atabilir, Yeniden Refah Partisi atabilir."

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Yunus Koçak güven tazeledi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-01-26 23:34:58



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