3'üncü kattan ağabeyinin üzerine, yük asansörünün halatı kopunca düşmüş



Hasan Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde site inşaatının 3'üncü katında çalışan Ferhat C.´nin (17) zemindeki ağabeyi Yusuf C.'nin (24) üzerine düştüğü olayın, yük asansörünün halatının kopması sonucu yaşandığı öne sürüldü. Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Ercan Uysal, "Kardeşlerden biri asansöre yük koyuyor, diğeri ise binaya çekiyordu. Binada olan, asansörün halatının kopması sonucu ağabeyinin üzerine düştü" dedi.

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu'nda, dün saat 17.00 sıralarında yapımı devam eden inşaatın 3'üncü katında çalışan Ferhat C., zemin katta çalışan ağabeyi Yusuf C.'nin üzerine düştü. Kazada kardeşler yaralandı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kardeşler, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarında kırıklar olan kardeşlerin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

ASANSÖR HALATI KOPMUŞ

Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Ercan Uysal, kazanın yük asansörünün halatının kopması sonucu yaşandığını söyledi. "Çok şükür arkadaşların sağlık durumları iyi" diyen Muhtar Uysal, "Dünkü olaydan dolayı hepimiz gerçekten üzüldük. Kardeşlerden biri asansöre yük koyuyor, diğeri ise binaya çekiyordu. Binada olan, asansörün halatının kopması sonucu ağabeyinin üzerine düştü. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik" dedi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-02-01 14:09:06



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