Oy kullanmak için sırada beklerken beyin kanaması geçirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesi Ziraat Odası seçimlerinde oy kullanmak için sıraya giren eski Bahçekaya Mahallesi Muhtarı Hayat Nuri Aslan (50), rahatsızlanıp düştü. Hastaneye kaldırılan Aslan´ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
İnegöl Ziraat Odası Genel Kurulu bugün yapıldı. Genel kurul sonrasında oy kullanmak için sıraya giren Hayat Nuri Aslan, arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda rahatsızlanıp yere düştü. İlk müdahalesi, çağrılan sağlık ekipleri tarafından genel kurul salonunda yapılan Aslan, ambulans ile kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen eski Bahçekaya Mahalle Muhtarı Hayat Nuri Aslan'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
2023-02-04 14:33:56
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