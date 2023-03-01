Eczacı kalfasını ve ev arkadaşını tabancayla öldürdü, otomobilde cesetle yakalandı



Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA'da tabancayla öldürdüğü eczası kalfası Serdar E.'nin (46) cesedini, gasbettiği otomobilin bagajına koyan Ahmet Burak D. (41), İstanbul'da yakalandı. Otomobilin bagajında bulunan ceset üzerine gözaltına alınan Ahmet Burak D. sorgusunda, Bursa'daki ev arkadaşı Murat Kutlu'yu (39) da 3 gün önce tabancayla öldürdüğünü itiraf etti. Haber verilmesi üzerine Bursa'da polis ekiplerinin gittiği evde Kutlu'nun cesedi bulundu.

Bursa´da eczacı kalfası Serdar E.'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, mobeselerden Serdar E.'nin 16 BT 773 plakalı otomobilinin İstanbul´un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. Harekete geçen ekipler, Büyükçekmece'de otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak D.'yi yakalayan ekipler, araçta yaptıkları aramada ise bir tabanca ve Serdar E.'nin cesedini battaniyeye sarılı halde bagajda buldu.

EV ARKADAŞINI DA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Ahmet Burak D., ilk sorgusunda Serdar E.´yi öldürdüğünü, Bursa´daki ev arkadaşı Murat Kutlu'yu da 3 gün önce öldürdüğünü söyledi. Ahmet Burak D.'nin Bursa´nın Osmangazi ilçesinde Tahtakale Mahallesi´ndeki evine giden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat Kutlu´nun cansız bedenini buldu. Öte yandan Ahmet Burak D.'nin, köpeğini de öldürdüğü belirlendi. Murat Kutlu´nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Murat Kutlu ve Serdar E., tabancayla vurularak öldürüldüğü saptandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Burak D., İstanbul'daki işlemlerinin ardından Bursa'ya getirildi. Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2023-03-01 01:45:19



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