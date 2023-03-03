İnşaatta iskeleden düşen işçi, doğum gününde yaşamını yitirdi

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 katlı binanın dışına kurulan iskeleden düşen inşaat işçisi Yılmaz Şahin (51), hastanedeki 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Doğum gününde yaşamını yitiren Şahin, bugün toprağa verildi.
Olay, 28 Şubat'ta Lalaşahin Mahallesi Aralık Yolu'ndaki 3 katlı bina inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Yılmaz Şahin, 3´üncü kata kurulan iskeleden düşerek ağır yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şahin, dün akşam yaşamını yitirdi. Doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenilen 4 çocuk babası Yılmaz Şahin, bugün düştüğü inşaatın karşısında bulunan, Yeni Lalaşahin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2023-03-03 16:15:04
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