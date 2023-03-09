Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail, ağır yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde kavşaktan dönüş yapan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Günay (21), ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan İdris Arslantaş (43) yönetimindeki 16 KRG 91 plakalı otomobil ile İsmail Günay yönetimindeki 16 AYE 275 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Günay, ağır yaralandı. Günay, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Günay'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-03-09 14:42:07



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