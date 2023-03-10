Alabora olan teknede kaybolan balıkçı için yeniden arama çalışması başlatıldı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CESEDİNE ULAŞILDI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde teknenin alabora olmasıyla kaybolan balıkçı Hasan Karaca'nın, dalgıç polislerce yapılan çalışma sonucu kıyıdan 100 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Karaca'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazım BULUTYasin KESKİN/ GEMLİK (Bursa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Kazım BULUT-Yasin KESKİN

2023-03-10 12:34:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.