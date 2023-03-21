Patlamış mısır tüketen öğrenciler hastanelik oldu

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde evden getirdikleri patlamış mısırları tüketen öğrencilerden 11'i, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 7'nci sınıf öğrencileri, bir etkinlik için evlerinden patlamış mısır getirdi. Etkinlikte mısırlardan yiyen bazı öğrencilerde, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görüldü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 11 öğrenciyi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-03-21 13:31:27



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