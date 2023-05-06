Bakan Varank, Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı (2)



'KANDİL'İ ONLARIN BAŞINA TEKRAR YIKACAĞIZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinliğine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde partisinin milletvekili adaylarından Fuat Alpaslan'a ait seçim ofisinin açılışına katıldı. Kendisine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekili adaylarının da eşlik ettiği Varank, seçim otobüsünden halka seslendi. Millet ittifakının kendi içinde pazarlık içinde olduğunu belirten Mustafa Varank, "Bu kirli pazarlıkları öyle ileri götürdüler ki şu anda terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. PKK'nın sözde liderleri her gün açıklamalar yapıyor. Ne diyorlar? '14 Mayıs'tan sonra İmralı'nın kapılarını kıracağız, Öcalan'a özgürlük getireceğiz' diyorlar. Bunu kime güvenerek söylüyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenerek söylüyorlar. Ne diyor PKK'nın sözde liderleri? 'Eğer 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa biz Kandil'de mahvoluruz, biteriz' diyorlar değil mi? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta zafer gelecek. O Kandil'i onların başına tekrar yıkacağız" ifadesini kullandı. (DHA)Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-06 21:02:28



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