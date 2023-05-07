Erzurumspor FK - Gençlerbirliği: 0-1

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)-

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Deniz Turgut, Hasan Hüseyin Tetik

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Dk. 65 Özgür Sert), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan (Dk. 86 Fırat Şaşi), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 46 Sefa Akgün), Estrela, Eren Tozlu, Mikhael Rosheuvel, Celal Hanalp

GENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah Aslan Yasin Güreler, Alperen Babacan, Thomas Fontaine, Buğra Çağıran, Erkan Eyibil (Dk. 46 Abdullah Durak), Enes Keskin (Dk. 90 İlker Karakaş), Mete Demir (Dk. 86 Jaime Ayovi), Himmet Ertürk (Dk. 65 Bentley), Souleymane Doukara (Dk. 86 Sekou Tidiany), Atalay Gökçe

GOL: Dk. 45+3 (P) Buğra Çağıran (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Estrela (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Sefa Akgün (Erzurumspor FK), Yasin Güreler (Gençlerbirliği)

TFF 1´nci Ligin 36´ncı haftasında Erzurumspor ile Gençlerbirliği, Bursa Timsah Arena´da karşı karşıya geldi. Karşılaşma Gençlerbirliği´nin 1-0´lık galibiyetiyle sona erdi.

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın taraftarlarının da ilgi gösterdiği maçta ilk yarım saatte üstün oynayan taraf Erzurumspor oldu. Maçın 45´inci dakikasında Gençlerbirliği, Muhammet Himmet´in düşürülmesi ile penaltı kazandı. Atışı kullanan Rahman Buğra Çağıran Gençlerbirliği´ni 1-0 öne geçirdi ve devre bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Erzurumspor 10 kişi kaldı. Maçın 61´inci dakikasında Erzurumspor´da Estrela ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Erzurumspor 10 kişi kalmasına rağmen oyuna ağırlık koydu ve üst üste pozisyonlar üretmeye başladı. Maçın 75´inci dakikasında sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Eren Tozlu´nun vuruşunu kaleci Nurullah çıkardı.

Maçın 85´inci dakikasında gelişen Erzurumspor atağında Eren´in attığı gol elle oynadığı gerekçesi ile iptal edildi.

Maçta başka gol olmayınca Gençlerbirliği kritik maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2023-05-07 19:19:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.