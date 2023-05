Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, Balkanlar'ın da yüzyılını inşa edeceğiz (6)

SEÇİM OFİSİ AÇILIŞINA KATILDI

AK Parti'den Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmaları kapsamında, 2'nci bölge milletvekili adayı Osman Mesten'in Yunusemre Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Açılışa Kapadokya rengi Togg ile gelen Varank, Türkiye'nin tüm renkleriyle, kültürüyle, milletin her bir ferdinin bu ülkeye olan katkısıyla yoluna devam edeceğini belirterek, "Nasıl bu şehir bir mozaiği barındırıyorsa, bu ülkede bu mozaiği barındırıyor. Her bir hemşehrimiz bu ülkenin her bir değeri aslında bu ülkeye katkı sağlıyor. Onun için hangi şehirden ve kültürden olursa olsun Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Balkan'ı, Makedon'u hangi milletten olursa olsun biz bir ve beraberiz" dedi.

'ÜLKEMİZDEKİ AHENGİ BOZMAYA ÇALIŞANLAR VAR'

14 Mayıs´tan sonra Türkiye´nin birli ve beraberlik içerisinde büyüyeceğini belirten Varank, "Bu birliktelikten rahatsız olanlar var. Bizim bir ve beraber olmamızdan rahatsız olanlar var. Bu ülkenin arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlar var, ülkemizdeki ahengi bozmaya çalışanlar var. Terör örgütlerinin 14 Mayıs'la ilgili çok kötü niyetleri var. Biz inanıyoruz ki bu terör örgütlerine 14 Mayıs'ta bu aziz millet yol vermez. Terör örgütlerinin bu ülkede borusunu öttürmesine bu aziz millet yol vermez. İnşallah 14 Mayıs'ta işte bu birliği ve beraberliği büyüteceğiz. Bu birlik ve beraberle ekmeğimizi büyüteceğiz. Çok farklı bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

'BU ÜLKENİN İLERİ GİTMESİNDEN NİYE RAHATSIZ OLURSUN?'

Muhalefetin, Gemlik'teki Türkiye'nin Otomobili fabrikasının yanında temelleri atılan batarya fabrikasına karşı çıktığını ileri süren Varank, "Bu batarya fabrikası Türkiye'deki ilk otomobil batarya fabrikası olacak. Peki biz bunu yaparken Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı biliyor musunuz? Siro batarya fabrikasının imar planlarına Büyükşehir Meclisinde 'Hayır' oyu verdi. Bunlar her zaman bunun derdinde. Biz bu işleri nasıl baltalarız? Nasıl engel oluruz? Ya Allah aşkına böyle milli bir projeye niye karşı çıkarsın? Bu ülkenin ileri gitmesinden niye rahatsız olursun? Bunların derdi ne biliyor musunuz? Türkiye hiçbir başarıyı elde etmesin. Hep namerde, yabancıya muhtaç olsun. Kendi ayakları üzerinde hiçbir zaman duramasın. Bizim aziz milletimiz buna müsaade etmeyecek. Türkiye Yüzyılında kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" dedi. (DHA)İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-05-11 01:29:44



