Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime gidiyoruz (3)



OSMANGAZİ´DE KONUŞTU

AK Parti Bursa 2'nci Bölge milletvekili adayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmalarına Osmangazi ilçesinde devam etti. Varank, Bağlarbaşı´nın ardından Hüdavendigar Mahallesinde vatandaşlara seslendi. Dikkaldırım Caddesi Mihraplı Camii önünde kendisini bekleyenlere seslenen Varank, şunları söyledi:

"14 Mayıs kader seçimi. Allah´ın izniyle 14 Mayıs´ta, Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi yatırımlarla, hizmetlerle buluşturmanın derdinde. Dur durak bilmeden, canını dişine takarak çalışıyor. Bunun en yakın şahitleri sizlersiniz. 21 yıldır hangi başarıları bu ülkeye kazandırdı, bunun en güzel şahitleri sizlersiniz. Ama biz istiyoruz ki bu başarılar devam etsin. Türkiye, Türkiye Yüzyılı´nı inşa edecek şekilde yoluna devam etsin. Bunun yolu da 14 Mayıs'tan geçiyor. Bu Türkiye'nin kader seçimi. Bu seçimde kendi ayakları üzerinde duran tam bağımsız bir Türkiye'yi mi tercih edeceğiz? Yoksa başka ülkelerin ağzının içine bakan, kuyruğuna takılan bir ülke olarak yolumuza devam mı edeceğiz? Bunun kararını vereceğiz." (DHA)Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-05-12 19:37:19



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