Bursa'da fabrika bahçesindeki vinç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, teknolojik ürünler üreten fabrikanın bahçesinde yapılan çalışma sırasında vinç devrildi. Vincin altında kalan Murat Bayraktar (42) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde teknolojik ürünler üreten fabrikada meydana geldi. Fabrikanın bahçesindeki çalışmada vinç, denge kaybıyla yan yattı. Devrilen vincin altında kalan 3 kişi yaralandı.

Fabrika çalışanlarının ihbarıyla adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde vincin altında kalan Murat Bayraktar'ın öldüğü belirlendi. İki yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-05-16 16:02:38



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