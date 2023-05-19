Bursa'da otomobil, metro istasyonunun alt geçidine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)



19 MAYIS ORGANİZASYONU İÇİN GELMİŞLER

Bursa'da, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Mehmet Necip Sinan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 TR 935 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Asar hayatını kaybetti, Onur Kapıkıran ise ağır yaralandı. Bir organizasyon şirketi çalışanı olan 4 arkadaşın, Nilüfer Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu akşam düzenlediği organizasyonu yürütmek için İstanbul'dan Bursa'ya geldiği, gece saatlerinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra, kalacakları otele gitmek için yola çıktıklarında, yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu kaza yaptığı öğrenildi.

BAŞKAN ERDEM'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kazanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdem paylaşımında, "Güne üzücü bir haberle başladık. Bugünkü etkinliklerimizin organizasyonunda görevli arkadaşlarımızı trafik kazasında kaybettik. Çok üzgünüm. Yağışlı havanın etkisiyle FSM Bursaray İstasyonu civarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Asar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanede tedavi gören Onur Kapıkıran'a da geçmiş olsun dileklerini iletiyorum" ifadelerine yer verdi. (DHA)Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-05-19 13:34:22



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