Bursa'da otomobil, metro istasyonunun alt geçidine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da otomobil, metro istasyonunun alt geçidine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

DHA

Bursa'da otomobil, metro istasyonunun alt geçidine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)


19 MAYIS ORGANİZASYONU İÇİN GELMİŞLER
Bursa'da, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Mehmet Necip Sinan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 TR 935 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Asar hayatını kaybetti, Onur Kapıkıran ise ağır yaralandı. Bir organizasyon şirketi çalışanı olan 4  arkadaşın, Nilüfer Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu akşam düzenlediği organizasyonu yürütmek için İstanbul'dan Bursa'ya geldiği, gece saatlerinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra, kalacakları otele gitmek için yola çıktıklarında, yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu kaza yaptığı öğrenildi.
BAŞKAN ERDEM'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kazanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdem paylaşımında, "Güne üzücü bir haberle başladık. Bugünkü etkinliklerimizin organizasyonunda görevli arkadaşlarımızı trafik kazasında kaybettik. Çok üzgünüm. Yağışlı havanın etkisiyle FSM Bursaray İstasyonu civarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Asar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanede tedavi gören Onur Kapıkıran'a da geçmiş olsun dileklerini iletiyorum" ifadelerine yer verdi. (DHA)Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-05-19 13:34:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 motosiklet ile 3 bisiklet hırsızlığı şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı
YEREL HABERLER 10 motosiklet ile 3 bisiklet hırsızlığı şüphelisi ...
Bursa ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, ...
Bursa'da otomobil uçuruma devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil uçuruma devrildi, 1 kişi öldü, 1 ...
Sahte içkiden 6 ölüme, 18 kez müebbet istendi
YEREL HABERLER Sahte içkiden 6 ölüme, 18 kez müebbet istendi
BURSA'DA OTOMOBİL, METRO İSTASYONUNUN ALT GEÇİDİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ 1 YARALI
YEREL HABERLER BURSA'DA OTOMOBİL, METRO İSTASYONUNUN ALT GEÇİDİNE ...
Bursa'da otomobil, metro istasyonunun alt geçidine çarptı: 3 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil, metro istasyonunun alt geçidine ...
Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki ...
BBDSO'dan "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" özel konseri
YEREL HABERLER BBDSO'dan "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" ...
2'nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi sona erdi
YEREL HABERLER 2'nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi ...
4 yavru dünya getiren Yaren leylek, yuvasını balıkçı Adem´in evinin yanına taşıdı
YEREL HABERLER 4 yavru dünya getiren Yaren leylek, yuvasını balıkçı ...
Bursa'da "18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler Günü" etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Bursa'da "18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler Günü" ...
SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu, 100K Mysia Yolları Parkuru'yla başlayacak
YEREL HABERLER SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu, 100K Mysia Yolları ...
Bursa'da 19 Mayıs'ta başlayacak futbol turnuvasında 800 çocuk mücadele edecek
YEREL HABERLER Bursa'da 19 Mayıs'ta başlayacak futbol turnuvasında ...
"Yaren" leylek yavrularını yeni yuvasında büyütüyor
YEREL HABERLER "Yaren" leylek yavrularını yeni yuvasında büyütüyor
Bursa'da engelli gençler temsili askerlik yaptı
YEREL HABERLER Bursa'da engelli gençler temsili askerlik yaptı
Danimarkalı leylek "Holm" göç yolunda Bursa'da yağmur molası verdi
YEREL HABERLER Danimarkalı leylek "Holm" göç yolunda Bursa'da yağmur ...
Gürsu'nun Rus misafiri Militsa, gönüllü etkinliklere katılıyor
YEREL HABERLER Gürsu'nun Rus misafiri Militsa, gönüllü etkinliklere ...
6 kez bıçakladı, mahkemede 'Eşimi çok seviyorum' dedi
YEREL HABERLER 6 kez bıçakladı, mahkemede 'Eşimi çok seviyorum' dedi
KAZA SONRASI SÜRÜCÜSÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİL, ALT GEÇİTTE ASILI KALDI
YEREL HABERLER KAZA SONRASI SÜRÜCÜSÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİL, ALT ...
Kaza sonrası sürücüsünün kaçtığı otomobil, alt geçitte asılı kaldı
YEREL HABERLER Kaza sonrası sürücüsünün kaçtığı otomobil, alt ...
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı kaldı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı ...
Bursa'da 13 günde 10 motosiklet ile 3 bisiklet çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da 13 günde 10 motosiklet ile 3 bisiklet çalan ...
Mudanya Belediyesi 308 dönüm arazide ayçiçeği ve buğday üretecek
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi 308 dönüm arazide ayçiçeği ve ...
Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.