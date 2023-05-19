Kazayı görüp yavaşladı, arkadan gelen otomobil çarptı: 3 yaralı



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa), (DHA)İSTANBULBursaİzmir Otoyolu´ndaki kazayı görüp yavaşlayan R.K.´nın kullandığı 34 GRE 712 plakalı otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpan otomobilde yaralanan sürücü Tamer Türkmen, eşi Ferah Türkmen (45) ve oğulları Mehmet Türkmen (15) hastaneye kaldırıldı.

Kaza İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 BOS 035 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı görüp yavaşlayan R.K. idaresindeki 34 GRE 712 plakalı otomobile ise Tamer Türkmen (50) idaresindeki 52 FT 623 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, Tamer Türkmen ile birlikte eşi Ferah Türkmen ve çocukları Mehmet Türkmen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada lüks spor otomobil hurdaya dönerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-05-19 19:43:24



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