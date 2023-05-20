İnegölspor - Tarsus İdman Yurdu: 4-0

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Emre Kargın, Oğuz Kağan Çalışır, Şenol Bektaş

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman (Dk.63 Hakan Demirci), Furkan Özyapı (Dk. 71 Ali Akkuş), Metincan Cici, Yasin Palaz (Dk. 71 Yusuf Ziya Gümüş), Erman Bulucu (Dk. 63 Enes Bağdemir), Alperen Pak, Uğur Utlu, Gökhan Meral, Volkan Altınsoy, Ömer Faruk Ermeç (Dk. 71 Alperen Şirin)

TARSUS İDMAN YURDU: Mansur Darende, Yusuf Eren Arıca (Dk. 78 Furkan Kara), Yusuf Can Pürçek (Dk. 78 Yusuf Atım), Melih Şen (Dk. 67 İlker Eker), Emre Kara, Tugay Cicili, Kayra Can Yavuz, Yunus Öztürk (Dk. 46 Hüseyin Tulgar), Furkan Akkabak, Kerem Özer (Dk. 61 Mehmet Sinan Yeşilot), Mohammad Lith Alzin

GOLLER: Dk. 36 ve Dk. 47 Ömer Faruk Ermeç, Dk. 60 Erman Bulucu, Dk. 65 Hakan Demirci (İnegölspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek, ligde kalmayı garantiledi.

36'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ömer'in vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

47'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Metincan'ın ortasına yükselen Ömer'in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0.

60'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Uğur'un ortasına yükselen Erman'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

65'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topa yükselen Ömer'in kafa pasıyla buluşan Hakan, topu ağlara gönderdi. 4-0

Maçta başka gol sesi çıkmayınca İnegölspor rakibini 4-0 gibi net bir skorla yendi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-05-20 20:47:05



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