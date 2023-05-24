Hasta arkadaşına yardım ederken, otomobilin çarpmasıyla öldü



Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'da, rahatsızlanan arkadaşını hastaneye götürmesi için çağırdığı ambulansı karşılamak üzere, yol kenarına çıkan Mustafa Battal (40), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Mustafakemalpaşa ilçesi Aliseydi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Taşpınar Mahallesi´nde yaşayan Mustafa Battal, arkadaşı M.Y.'nin (52) rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Vakit kaybetmemek için 27 ABA 461 plakalı hafif ticari aracıyla, arkadaşını hastaneye götürmek için yola çıkan Mustafa Battal, Aliseydi Mahallesi'ne geldiğinde ambulansla karşılaştı. Battal, aracını park edip, ambulansı durdurmak için yola çıktı.

AYNI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yol kenarında duran ambulansın yanına giden Battal'a, o sırada arkadan gelen İ.E. yönetimindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Mustafa Battal ile kalp spazmı geçirdiği belirlenen arkadaşı M.Y., aynı ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp tedaviye alındı.

M.Y., tedavisinin ardından taburcu edilirken, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa Battal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Battal, bugün Taşpınar Mahalle Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Bu sırada, otomobil sürücüsü İ.E., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2023-05-24 16:52:40



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