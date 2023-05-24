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Bakan Varank: Kılıçdaroğlu'nun Meclis'ten bütçe kanunu geçirme şansı bile kalmamıştır (2)

DHA

Bakan Varank: Kılıçdaroğlu'nun Meclis'ten bütçe kanunu geçirme şansı bile kalmamıştır (2)


MAHALLE ZİYARETİNDE BULUNDU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oto galericileri ziyaretinin ardından Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) tekstilcilerle bir araya geldi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki esnafı da ziyaret eden Varank'ın bir sonraki durağı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi oldu. Mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Varank, burada yaptığı konuşmada "Sayın Cumhurbaşkanımız birinci turda en yakın rakibine 2,5 milyon oy farkı atarak, yüzde 49.5 ile kendi getirdiğimiz 50+1 sistemini belki yakalayamadık ama binde 5'lik bir farkla, Cumhurbaşkanımız ilk turda büyük bir başarı yakaladı. Pazar günü rehavete kapılmadan sandıkları patlatmaya var mıyız?" dedi. 
'RAKİBİMİZ CHP DEĞİL, REHAVET'
28 Mayıs'taki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 oyun bile çok önemli olduğunu ifade eden Varank, "Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Bizim bu seçimde rakibimiz Cumhuriyet Halk Partisi değil, Kemal Kılıçdaroğlu değil. Rehavet.' Rehavete kapılmayacağız. 'Nasıl olsa 2,5 milyon fark vardı, bu fark kapatılmaz' demeyeceğiz. 'Bir oydan ne olur?' demeyeceğiz. Her birimiz, sadece kendimiz değil, eşimizi, dostumuzu, akrabamızı sandığa götüreceğiz" ifadelerini kullandı." (DHA)Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-05-24 21:22:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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