Yapay kalp kapağı kırılan hasta, kasıktan anjiyo yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA´da, yapay kalp kapağı kırılan Sibel Habip (20), Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde kasıktan anjiyo yöntemiyle yapay kalp kapağı takılarak sağlığına kavuşturuldu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Demir, Bursa'da ilk kez uygulanan bu tedavi yönteminin Türkiye genelinde de sayılı hastanelerde uygulandığını bildirdi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle daha önce operasyon geçiren ve yapay kalp kapağı takılan Sibel Habip, bir süre önce nefes darlığı ve yürümekte güçlük çekince, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne başvurdu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Demir tarafından yapılan tetkiklerde, daha önce takılan yapay kalp kapağının deforme olarak, kalbin çıkışını neredeyse tamamen kapadığı fark edildi. Acil ameliyat kararı alan Prof. Dr. Demir, kasıktan anjiyo yöntemi ile hastaya yeni stent ve yapay kalp kapağı yerleştirme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Operasyon sonrası bir gün yoğun bakımda kalan hasta, taburcu edildi.

`SAĞ KASIKTAN, TOPLARDAMARDAN GİRDİK´

Prof. Dr. Mehmet Demir, "Yaptığımız incelemelerde, hastanın daha öncesinde kalbin akciğere çıkış kapağında hem yapay kapak konulduğu hem stent konulduğunu gördük. Bu konulan stendin kırıldığını, kapağın da kırılıp, katlanarak, deforme olduğunu ve kalbin çıkışını tamamen kapadığını fark ettik. Kalp damar cerrahi konseyi ile hastayı değerlendirdik ve anjiyo yöntemi ile burayı tamir etmeye karar verdik. Anjiyoda sağ kasıktan, toplardamardan girerek burayı geçtik. Önce bu bölgeyi balonla genişleterek, kan akışını tamamen sağladık. Akciğere kan akışı neredeyse tamamen durmuştu. Daha sonrasında bu bölgeyi stent ile tamir ettikten sonra stendin içine yeni bir yapay kalp kapağı yerleştirdik. Hastanın kliniği tamamen düzeldi. Kan akışı tamamen sağlandı. Herhangi bir kaçak oluşmadı" dedi.

BURSA´DA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Prof. Dr. Demir, hastanın bir gün yoğun bakımda gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini belirterek, "Bundan sonra normal yaşantısına akranları gibi devam edeceğini umuyoruz. Modern tıbbın getirdiği tüm imkanlara erişip, kullanabiliyor olmak hem bizler için hem hastalar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işlem, ilimizde ilk defa gerçekleştirilen bir işlem. Türkiye´de de sayılı merkezlerde nadir uygulanan bir yöntemdir" diye konuştu. (DHA) DHA-Sağlık Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-29 18:27:08



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