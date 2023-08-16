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        Bursa'da, aranan şüphelilere operasyon: 21 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:51
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        Bursa'da, aranan şüphelilere operasyon: 21 gözaltı
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        Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da, aralarında `kasten adam öldürme´' ve 'hırsızlık´ gibi çeşitli suçlardan arananların da olduğu 21 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde, aralarında `kasten adam öldürme´' ve 'hırsızlık´ gibi çeşitli suçlardan arananların da olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine, bu sabah eş zamanlı baskın yapıldı. 150 polis ve 40 ekibin katıldığı operasyonda, `kasten adam öldürmek´ suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (27), `hırsızlık´ suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.K. (32) ile yine `hırsızlık´ suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.S.´nin de (29) aralarında olduğu, 21 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-08-16 12:50:14

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