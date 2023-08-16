Bursa'da, aranan şüphelilere operasyon: 21 gözaltı

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da, aralarında `kasten adam öldürme´' ve 'hırsızlık´ gibi çeşitli suçlardan arananların da olduğu 21 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde, aralarında `kasten adam öldürme´' ve 'hırsızlık´ gibi çeşitli suçlardan arananların da olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine, bu sabah eş zamanlı baskın yapıldı. 150 polis ve 40 ekibin katıldığı operasyonda, `kasten adam öldürmek´ suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (27), `hırsızlık´ suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.K. (32) ile yine `hırsızlık´ suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.S.´nin de (29) aralarında olduğu, 21 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

2023-08-16 12:50:14